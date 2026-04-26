Beim Aufeinandertreffen des SV Wacker Bad Salzungen mit dem FC Steinbach-Hallenberg im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesklasse ließen sich am Sonntag Dynamik und Psychologie von zwei Mannschaften in Abstiegssorgen recht gut beobachten. Auf der einen Seite die Kurstädter, die rechtzeitig zu ihrer Form gefunden haben und mit dem 2:1 ihren vierten Sieg in Serie feierten. Auf der anderen Seite die Haseltaler, die immer mehr unter Zugzwang geraten und ihr Glück erzwingen wollten.