Der FC Steinbach-Hallenberg steckt weiter in der Krise. Die Konkurrenz aus Ifta und Bad Salzungen schläft nicht und punktete am Wochenende, sodass die Haseltaler unter enormem Zugzwang stehen. Gegen den Meisterschaftsanwärter FSV Hildburghausen hätten trotz Favoritenstatus des Gegners Punkte hergemusst und für einige Zeit sah es für den FC auch gar nicht so schlecht aus. Am Ende machten sich die alten Schwächen aber wieder bemerkbar und mit der Nachspielzeit nahm der Gegner schließlich alle Punkte mit.