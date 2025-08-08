Komisch – das Südthüringer Landesklasse-Quartett hat am ersten Spieltag kein einziges Heimspiel. Alle müssen zum Auftakt auswärts ran. Eigentlich hätte Sonneberg zu Hause gekickt. Aber hier gab es nun einen Tausch des Heimrechtes. Der Grund hierfür ist eine Großveranstaltung am Samstag im Sonneberger Stadion – der 1. Junioren-Sommercup (siehe obenstehenden Text). Deshalb reist nun der 1. FC Sonneberg 2004 zum FC Barchfeld in den Fußballkreis Westthüringen. In den letzten beiden gemeinsamen Spieljahren in der Landesklasse hat jeder jeweils seine Heimbegegnungen gewonnen. Dies möchten die Spielzeugstädter in diesem Jahr nun beim Auswärtsauftritt ändern. Für Sonneberg gab es im Vorfeld insgesamt fünf freundschaftliche Begegnungen – gegen unterklassige Mannschaften (Ludwigstadt, Sachsenbrunn und Heldburg) gab es Siege, gegen die höherklassige Konkurrenz Mönchröden (0:2) und Geratal (0:3) Niederlagen.