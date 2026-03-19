Die Fellberger sind punktemäßig eher durchwachsen ins Fußballjahr 2026 gestartet. Nach der starken Hinserie sind jedoch auch die Erwartungen im Umfeld des SV 08 Steinach spürbar gestiegen. Über die Gründe für den etwas holprigen Auftakt nach der Winterpause, die Zielstellung für die verbleibende Restsaison sowie das anstehende Heimspiel gegen den FC Schweina-Gumpelstadt spricht Trainer Horst „Ede“ Grohmann im Interview.