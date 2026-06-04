Die Gerüchteküche brodelte schon länger. Nun ist es amtlich: Unabhängig vom Abschneiden in der aktuellen Spielserie in der Landesklasse zieht sich der Erlauer SV Grün-Weiß in die Kreisoberliga Südthüringen zurück. Was sind hier die Hauptgründe? Mit Schreiben vom 30. Mai 2026 hat der Erlauer SV dem Spielausschuss des Thüringer Fußball-Verbandes seinen Rückzug aus der Landesklasse Staffel 3 mitgeteilt. Die Grün-Weißen haben um Rückversetzung in die Kreisoberliga gebeten und stehen somit als erster Absteiger aus der Landesklasse fest. Damit geht es nun freiwillig nach nur einem Jahr Landesklasse wieder zurück in die Kreisoberliga.