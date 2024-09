Während die Nachspielzeit eine Woche zuvor in Barchfeld mit zwei Gegentoren alles andere als optimal für den FC Steinbach-Hallenberg verlief, durfte man im Heimspiel gegen den FSV Hildburghausen am Sonntag sehr spät drei Punkte bejubeln. Der Haseltaler Stürmer Paul Endter zeigte sich besonders treffsicher und erzielte in der dritten Minute der Nachspielzeit das 3:2 für den FC.