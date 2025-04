Seit dem dritten Spieltag warteten die Gräfinauer auf einen Heimsieg, nun ist er Sonntagnachmittag geglückt. Dabei mussten sie auf Stauch, der sich im Abschlusstraining schwer am Knie verletztem, verzichten. Die erste Großchance hatte Risch bereits in der zweiten Minute, als er den Ball aus 14 Metern volley an die Latte schoss. Gräfinau bestimmte das Spiel und erarbeitete sich zahlreiche Chancen. So köpfte M. Zentgraf knapp über das Tor (19.) und schoss Onyejelem erst über den Kasten (20.), dann ans Außennetz (22.). Dann klappte es besser. Nach einer Ecke war Onyejelem zur Stelle und schoss mit seinem achten Saisontor zum 1:0 ein (30.). Pavlish verwandelte einen direkten Freistoß flach ins linke Ecke zum 2:0 (39.). Der Gästekeeper saht da nicht gut aus. Erst kurz vor der Pause kamen die Geraer zu ihren ersten zwei Chancen, doch die Abwehr und Torwart Lock standen zunächst gut, ehe Thurm doch noch zum überraschenden 2:1 traf (45.+4).