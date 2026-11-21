Bei den Gastgebern war Improvisation angesagt. Es fehlten Mai (Rot), Sondheimer (Gelb-Rot) sowie Enzian und Göring (5. Gelbe). Da auch Hofmann arbeitsmäßig verhindert war, stand Routinier Stefan Kämmer in der Startelf. Am Ende gab die bessere Chancenverwertung den Ausschlag für die Eintracht, die auch etwas mehr vom Spiel hatte und mit einem 3:1-Sieg die Punkte mitnahm. „Herpf hat uns immer wieder weh getan. Es war schwierig, auch dann in Überzahl, als der Gegner weiter marschiert ist. Also Kompliment an den Gegner, denn bei uns gingen am Ende einige Spieler auf der Felge“, hatte Eintracht Trainer Thomas Schneyer aber ein Lob an die Herpfer parat.