Rückschlag für den Tabellenführer VfL Meiningen in der Fußball-Landesklasse – Nein, das Auswärtsspiel im Gothaer Ortsteil wurde klar gewonnen, womit die Theaterstädter im achten Saisonspiel ihren siebten Dreier (bei einem Remis) einfuhren. Doch nach 718 Minuten (Nachspielzeiten der Partien nicht mitgerechnet) endete dabei schließlich die Meininger Serie und das erste Gegentor zum 5:1-Endstand aus Sicht des VfL wurde vermeldet.