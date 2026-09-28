Mit diesem 4:0-Sieg Sieg gegen den noch ungeschlagenen Gast SV Jena-Zwätzen bleibt Germania Ilmenau weiterhin im heimischen Hammergrundstadion in der Erfolgsspur. Bereits zur Halbzeit war die Partie in der Fußball-Landesklasse entschieden, nutzte Ilmenau seine herausgespielten Tormöglichkeiten mit einer beeindruckenden Effektivität. Die wenigen Zuschauer sahen eine spielbestimmende Heimelf, die mit einer starken Abwehrarbeit der Gastmannschaft in der ersten Hälfte keine Chance für einen eigenen Treffer ermöglichte. Die erzielten Tore Ilmenaus waren allein schon den Besuch des Spiels wert.