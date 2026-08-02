Die ersten 90 Minuten der neuen Saison in der Staffel 3 der Fußball-Landesklasse haben bereits für einige Geschichten gesorgt. Nach den Samstagsspielen schien es zunächst, als würden Meister FC Schweina-Gumpelstadt und Vizemeister VfL Meiningen 04 wieder das gewohnte Spitzenduo bilden. Doch am Sonntag setzte ein Aufsteiger mit einem deutlichen Heimsieg bei seinem Landesklasse-Debüt ein Ausrufezeichen und grüßt überraschend von der Tabellenspitze.