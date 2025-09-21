Auch nach dem fünften Spiel steht der FC Steinbach-Hallenberg noch immer ohne Punkte da und ist damit das einzige von 16 Landesklasse-Teams mit diesem deprimierenden Detail in der Statistik. Auf dem Kunstrasen der Menz-Arena unterlag man dem SV Grün-Weiß Gospenroda mit 1:3. Ein Geniestreich von Marcel Bischoff unmittelbar nach Wiederanpfiff leitete eine zweite Halbzeit mit viel Bemühen, aber ohne den verdienten Lohn ein.