Vor dem Match ging der Blick natürlich zuerst auf die Mannschaftsaufstellungen. Und hier fehlte unter anderem der Stammkeeper der Eintracht. Am Donnerstag war Juius Geyling noch zum Training. Am Sonntag musste er allerdings krankheitsbedingt passen. Für ihn rückte Lukas Wolfsdorf zwischen die Pfosten. Und er hatte einen recht gemütlichen Sonntagnachmittag. Neben dem verletzten Mannschaftskapitän Johannes Schelhorn fehlten mit Sandro Eichhorn (fünfte Verwarnung) und Martin Schleicher (Urlaub) noch zwei weitere Routiniers. Die Gäste aus Erlau mussten mit Jonas Vogt ihren Co-Mannschaftskapitän urlaubsbedingt ersetzen.