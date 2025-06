Am Ende war der 3:0-Sieg des SV Borsch gegen den SV Walldorf zur Nebensache geworden. Aus Walldorfer Sicht schaute alles auf die anderen Ergebnisse des Spieltages. Aber alle Verfolger patzten und so spielt Walldorf ein weiteres Jahr in der Fußball-Landesklasse, egal wie es nach dem letzten Spieltag nach Pfingsten ausgeht. Nicht mehr mit dabei wird kommende Saison Lennard Grahmann sein, der sein letztes Heimspiel bestritt und dann für einen neuen Verein spielen wird.