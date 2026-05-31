Am 28. Spieltag der Fußball-Landesklasse stand das mit Spannung erwartete Derby zwischen dem SV Wacker 04 Bad Salzungen und dem FC Schweina-Gumpelstadt auf dem Programm. Die Ausgangslage vor dem Duell war klar verteilt: Während die Gäste weiterhin im Rennen um die Meisterschaft sind, kämpfen die Wackeraner noch um den Klassenerhalt. Mindestens ein Sieg aus den verbleibenden Partien wird für die Kurstädter wohl noch nötig sein, um den Ligaverbleib zu sichern. Im Derby gelang dies jedoch nicht. Bad Salzungen unterlag dem FC Schweina-Gumpelstadt mit 0:3. Für Wacker-Trainer Mathias Weisheit, der den Verein zum Saisonende verlassen wird, war es eine bittere Niederlage.