Am Sonntag, dem 14. Juni, um 16.52 Uhr ist der Traum keiner mehr, sondern Realität. Schiedsrichter Paul Hecklau pfeift das vorerst letzte Spiel des 1. Suhler SV in der Landesklasse ab. Die Geschichte hat also ihren verrücktesten Verlauf genommen: In Gotha, wo Wacker im Landkreis-Derby parallel gegen Ohratal spielte und nicht über ein 1:1 hinauskam, ist bereits Schluss. Das 2:1 (1:1) des 1. Suhler SV gegen Eintracht Ifta führt zum Platztausch in der Tabelle: Suhl rückt vor auf vier, der zum Aufstieg berechtigt; Gotha geht hinunter auf Rang fünf.