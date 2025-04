Alle drei Landesklasse-Vertreter des Kreises Schmalkalden-Meiningen wartet am Wochenende eine Auswärtsaufgabe. Doch die Art der Herausforderung unterscheidet sich zwischen den Spielen des SV Walldorf (am Samstag), des FC Steinbach-Hallenberg und des SV Thuringia Struth-Helmershof (beide am Sonntag) ganz erheblich.