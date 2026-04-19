Mit einem glanzlosen, zwar hochverdienten, aber dennoch mühevollen Arbeitssieg bezwingt der FC Schweina-Gumpelstadt den Aufsteiger aus Ifta knapp mit 2:1. „Wir wussten, dass es heute gegen das kampfstarke Schlusslicht wohl keinen Schönheitspreis gibt und die Sache alles andere als ein Selbstläufer werden würde“, sagte der Glücksbrunner Trainer Rene Heger nach der Partie. „Deshalb wollten wir von Anfang an konzentriert viel Druck nach vorne machen.“