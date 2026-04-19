Einige Steinbach-Hallenberger Spieler saßen nach Abpfiff noch eine Weile auf der Bank und mussten die vorangegangenen 90 Minuten zunächst einmal verdauen. Von der Leistung her war das doch kein 1:4! In einem Paralleluniversum ist die Großchance in der 10. Minute vielleicht reingegangen und die Gegentore in der 11. und 12. Minute wären ausgeblieben. Doch hätte dieses oder müsste jenes – die Haseltaler leben nun einmal in dieser Realität und die heißt ganz klar: Abstiegskampf.