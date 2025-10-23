Am Samstag müssen alle drei Teams aus der Region in der Fußball-Landesklasse Farbe bekennen. Sie treffen jeweils auf Tabellennachbarn.
Fußball-Landesklasse Drei Duelle von Tabellennachbarn
Ralf Ilgen und Björn Eimer 23.10.2025 - 16:00 Uhr
Ein Spitzenspiel Erster gegen den Zweiten, ein Mittelfeld- und ein Keller-Duell bringt der 9. Spieltag für die Teams aus dem Fußballkreis Rhön-Rennsteig. Wer hat Siegchancen?
Am Samstag müssen alle drei Teams aus der Region in der Fußball-Landesklasse Farbe bekennen. Sie treffen jeweils auf Tabellennachbarn.