Die Voraussetzungen, beim Tabellenzweiten der Fußball-Landesklasse SC 1903 Weimar zu bestehen und etwas Zählbares mit zu nehmen, waren denkbar schlecht für Germania Ilmenau. Die Personalsituation hatte sich gegenüber der Vorwoche noch weiter verschärft, so nahmen auf der Wechselbank nur drei Spieler Platz, darunter waren mit Schröter und Fernando zwei angeschlagene Akteure. Klar und deutlich entschied Weimar mit 4:1 die Partie für sich.