Für den FSV Ohratal ist der Traumstart perfekt, während der FSV 06 Eintracht Hildburghausen im zweiten Spiel in Folge fünf Gegentore kassiert. Das 5:3 hört sich dabei knapper an, als es wirklich war. Ohratals Trainer Dirk Huber sprach im Nachgang von einem ungefährdeten Erfolg. „Wir haben es im Griff gehabt, in der einen oder anderen Situation fehlt uns aber noch die Cleverness“, sagte er. Obwohl beide Teams auf einige Spieler verzichten mussten, nahm das Duell sofort Fahrt mit Chancen auf. Zwei ließ der Hausherr liegen, dafür ging die Eintracht durch Ali Imedashvili in Führung, der einen Steckpass aufnahm und vor Torwart Oliver Apel die Ruhe behielt (21.). Ohrdruf brauchte seine Zeit, drehte das Spiel dann aber innerhalb von drei Minuten. Zunächst köpfte Oliver Arnold eine Flanke von Niklas Beese am langen Pfosten ein, kurz darauf vollendete Max Wildies eine gelungene Kombination zum 2:1 (36./39.).