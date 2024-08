In der vergangenen Saison waren die beiden Duelle Publikumsmagneten. Circa 1000 Zuschauer pilgerten zu den beiden Partien auf den Barchfelder Sportplatz und in das Bad Salzunger Werraenergie-Stadion. Im September gab es in Barchfeld einen umjubelten 2:1-Heimsieg der FCler, der den Wackeranern richtig weh tat. Auch im Rückspiel, als die Bad Salzunger eine grandiose Aufholjagd vom Tabellenende bis auf Platz sieben starteten, konnten sie das Derby nicht für sich entscheiden. Nach 90 Minuten hieß es 0:0. Eine Punkteteilung am 21. Spieltag, die beide Mannschaften nicht zufrieden stellen konnte, denn beide befanden sich im Abstiegsstrudel. Die Konstellation vor dem Hinrundenderby in dieser Saison ist klar. Wacker holte zwei Siege aus drei Spielen, während Gastgeber Barchfeld noch auf den ersten Punkt wartet. Für die Anhänger ist es so oder so ein besonderes Spiel. Wie sich die Situation in ihren Mannschaften vor dem Aufeinandertreffen darstellt, erzählen die beiden Trainer.