Ein Kreisderby bringt der 18. Spieltag der Landesklasse. Der SV Thuringia Struth-Helmershof gastiert an der Werra beim SV Walldorf. Die Walldorfer haben einen Sieg in diesem Jahr im Rücken, die Thuringia verlor ihr erstes Pflichtspiel des Jahres. Für den FC Steinbach-Hallenberg steht auswärts eine echte Herausforderung bei Wacker Gotha an.