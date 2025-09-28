Kirmeszeit ist Derbyzeit. Da ist das Bedürfnis auf Abwechslung vom Kirmeszelt umso größer. In Barchfeld war das in diesem Jahr nicht anders. Im Gegenteil. Seit dem Aufstieg in die Fußball-Landesklasse zog es nicht so viele Fußball-Anhänger wie dieses Mal auf den Sportplatz in der Hagenstraße. Fast 800 Fans wollten die Partie zwischen den benachbarten Fußballclubs verfolgen. Die gekommen waren, brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen. Über 90 Minuten sahen sie eine intensiv, jederzeit spannend und auf dem Platz über weite Strecken sportlich fair geführte Partie. Lediglich an den Seitenlinien ging es mitunter hitzig zu. In den ersten 45 Minuten boten die Akteure eine muntere Begegnung mit zahlreichen Offensivaktionen auf beiden Seiten. Das 2:2-Unentschieden war insgesamt gerecht und entsprach in der Gesamtheit dem Spielverlauf der Auseinandersetzung am sechsten Spieltag.