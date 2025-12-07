Beide Mannschaften begannen mit offenem Visier und die Begegnung nahm auf dem Kunstrasenplatz in Bad Liebenstein sofort Fahrt auf. Schon nach vier Minuten kamen die Glücksbrunner zu einer ersten dicken Chance, als Moritz Wilhelm einen Steilpass erlief, aber beim Versuch das Leder an Torhüter Jan Spomer vorbeizuspitzeln, scheiterte. Die Gäste blieben die Antwort nicht schuldig und nach einem Konter über die linke Seite vergab der völlig frei stehende Alexander Kost eine dicke Möglichkeit (9.). Fast im Gegenzug brannte es schon wieder lichterloh im Walldorfer Strafraum. Spomer stand mit gedankenschneller Parade wieder im Mittelpunkt und hatte das nötige Glück, dass ein Mitspieler den Nachschuss noch von der Linie schlug (11.).