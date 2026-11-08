Der Kampf um die Tabellenspitze in der Fußball-Landesklasse (Staffel 3) bleibt spannend. Am 12. Spieltag wechselte die Führung erneut, nachdem Wacker Gotha im Spitzenspiel beim 1. FC Sonneberg eine Last-Minute-Niederlage kassierte. Nutznießer war der VfL Meiningen 04. Insgesamt war es ein Spieltag der Gastgeber, die sieben der acht Partien für sich entschieden. Zwischen späten Entscheidungen und spektakulären Aufholjagden bot der Spieltag reichlich Gesprächsstoff.