Der VfL Meiningen hat seine Saison in der Fußball-Landesklasse mit einem standesgemäßen Kantersieg gegen die Grün-Weißen aus Erlau beendet. Wegen des gleichzeitigen klaren Sieges von Schweina in Walldorf reichte es für die Meininger aber nicht mehr zum Staffelsieg. Dafür war die ganze Angelegenheit im Stadion Maßfelder Weg aber dennoch sehr emotional, denn vor dem Spiel wurde Marcus Weyer, langjähriger Kapitän und Abwehrchef des VfL, verabschiedet.