Am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) steht der letzte Spieltag der Fußball-Landesklasse an. Die Konstellation ist so, dass der SV Walldorf dem VfL Meiningen zum Staffelsieg verhelfen kann. Walldorf empfängt den Tabellenführer Schweina-Gumpelstadt und müsste dem, um Meiningen zu helfen, ein Bein stellen. Allerdings hatten die Werrataler in den vergangenen Wochen mit argen Personalproblemen zu kämpfen. Ist das am Wochenende auch so, macht das die Aufgabe gegen die Glücksbrunner noch schwerer.