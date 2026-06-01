Die Eintracht aus Hildburghausen wartet im Kalenderjahr 2026 noch immer auf den ersten Sieg. Seit nunmehr elf Begegnungen dauert diese Misere an. Mit dem Unentschieden in Gospenroda kam wenigstens mal wieder ein Punkt auf die Habenseite. Nach dem 2:2 in Steinach vor sechs Wochen war es das zweite Remis für die Eintracht. Dieses Mal war dann deutlich mehr drin. Auch der Stadionsprecher der Gastgeber sprach von einem sehr glücklichen Punktgewinn der Grün-Weißen gegen spielerisch überzeugend auftretende Gäste.