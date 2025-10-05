Lediglich 120 zahlende Zuschauer hatten sich zum Theresien-Fest 2025 zum Derby zwischen Hildburghausen und Steinach auf dem Kunstrasenplatz eingefunden. Diese kamen dann beim Schützenfest mit einer imposanten ersten Halbzeit voll auf ihre Kosten. Die Rollen vor dem Match waren klar verteilt. Steinach kam mit der Empfehlung von vier Siegen in Folge. Hildburghausen hatte die letzten beiden Begegnungen zu Hause verloren. Im Derby sollte nun der Bock umgestoßen werden.