Mit dem zweiten Heimsieg der noch jungen Saison und späten Toren in der Schlussphase gewann der SV 1921 Walldorf gegen den SV 08 Steinach am Ende klar mit 3:1 (1:1). Ein sichtlich zerknirschter Steinacher Trainer Grohmann nach dem Spiel: „Wir konnten gleich fünf Ausfälle von Stammspielern nicht kompensieren und haben in der Schlussphase durch individuelle Fehler noch verloren.“ Für die Walldorfer bestand hingegen gleich doppelt Grund zur Freude. Neben den drei Punkten feierten sie im dritten Landesklasse-Jahr endlich den ersten Erfolg gegen Steinach.