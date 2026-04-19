Der Sonntag hätte für die Landesklasse-Kicker vom FC Barchfeld kaum besser laufen können. Nicht nur, dass man auswärts dem Gegner FSV Eintracht Hildburghausen in deren Titelambitionen mit dem 3:2 ordentlich die Suppe versalzte – vielmehr haben FC-Trainer Stephan Anschütz und seine Mannschaft mit dem vierten Sieg in Folge die angestrebten 28 Punkte, die laut Anschütz rein rechnerisch zum Klassenerhalt reichen dürften, vorzeitig im Sack.