Der Sonntag hätte für die Landesklasse-Kicker vom FC Barchfeld kaum besser laufen können. Nicht nur, dass man auswärts dem Gegner FSV Eintracht Hildburghausen in deren Titelambitionen mit dem 3:2 ordentlich die Suppe versalzte – vielmehr haben FC-Trainer Stephan Anschütz und seine Mannschaft mit dem vierten Sieg in Folge die angestrebten 28 Punkte, die laut Anschütz rein rechnerisch zum Klassenerhalt reichen dürften, vorzeitig im Sack.
Fußball, Landesklasse Darf es noch ein Pünktchen mehr sein?
Björn Eimer 19.04.2026 - 20:12 Uhr