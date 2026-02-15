Schon vor diesem Nachholspiel konnten beide Mannschaften mit der Hinrunde absolut zufrieden sein. Allerdings hatten sie sich ganz unterschiedlich vorbereitet. Von Sonneberg wurden etliche torreiche Vorbereitungsspiele bestritten und personell aufgerüstet, während sich die „Hausherren“, auf dem Schleusinger Kunstrasen antretend, versteckt hatten. Angesichts der drei letzten Punktspielsiege gegeneinander fühlten sie sich anscheinend auch so gut gerüstet.