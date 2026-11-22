An der Tabellenspitze der Landesklasse Staffel 3 blieb am verkürzten Fußballwochenende, an dem am Sonntag bekanntlich nicht gespielt wurde, alles beim Alten. Die ersten vier Mannschaften lösten ihre Aufgaben allesamt erfolgreich, wobei der SV Borsch beim Schlusslicht in Bad Salzungen mit einem 8:0-Kantersieg was für das Torverhältnis tat. Tabellenführer Meiningen behauptete mit einem Arbeitssieg gegen Steinach seine Spitzenposition, während Verfolger Gotha bereits am Freitagabend gegen Ohratal vorgelegt hatte. Im Windschatten des Spitzentrios bleibt der 1. FC Sonneberg, der mit dem sechsten Sieg in Folge seine Erfolgsserie fortsetzte und mittlerweile seit acht Partien ungeschlagen ist. Dahinter machte Eintracht Hildburghausen nach dem dritten Dreier in Serie einen Tabellenplatz gut und hält den Anschluss an die Spitzengruppe.