Am Ende steht ein deutlicher 3:0-Sieg für den SV Borsch gegen den FSV Wacker Gotha auf der Anzeigetafel des Kunstrasenplatzes in Geisa. Der Sieg ist verdient. Der Gastgeber spielte vor allem im ersten Abschnitt klar überlegen und präsentierte sich so, wie man es vom Spitzenreiter auf heimischen Rasen erwartet.