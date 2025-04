Einsam zieht der Tabellenführer SV Borsch an der Spitze der Landesklasse, Staffel 3 seine Kreise und erfüllt Pflichtaufgabe um Pflichtaufgabe. Auch gegen den SV Thuringia Struth-Helmershof, der sich zwar mit Händen und Füßen wehrte – dies letztlich aber vergebens – fuhr die Mannschaft von Trainer Andreas Mannel einen Sieg ein und bleibt damit in der Liga seit der Auftaktpleite gegen Ohratal am 4. August 2024 ungeschlagen, also seit nunmehr 23 Spielen.