Nur zwei der drei Mannschaften aus dem Sportkreis Bad Salzungen sind am Wochenende im Einsatz. Die Partie des SV Wacker Bad Salzungen gegen den Tabellendritten aus Hildburghausen ist auf den Pfingstmontag verschoben. Dagegen liegt über der Partie des FC Barchfeld daheim am Freitagabend um 18.30 Uhr und der des Spitzenreiters aus Borsch am Sonntag um 15 Uhr mächtig viel Spannung.