Spiele in der Schlussphase oder der Nachspielzeit zu entscheiden, das gelang in der Vorsaison Bayer Leverkusen in der Bundesliga in Serie. Das Spiel des Ex-Meisters imitierte der SV Borsch gegen einen mutig auftretenden FC Barchfeld beim schwer erkämpften 2:1-Derbysieg (0:1).