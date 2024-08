Der 3:1-Erfolg des SV Borsch gegen die bisher sieglosen Steinacher geht zweifelsohne in Ordnung. Die Grundlage dafür legten die Elf von Trainer Andreas Mannel mit der Euphorie nach ihrem Pokaltraumlos gegen den FC Carl Zeiss Jena und einer überragenden ersten Halbzeit. In dieser Phase glänzten die Rhöner mit Spielwitz, Spielfreude und traumhaften Ballpassagen aus der sicheren Abwehr bis zu den starken und immer gefährlichen Angreifern. Hinten hatte die Defensiver der Gastgeber um die beiden großgewachsenen Innenverteidiger Johannes Kraus und Hannes Wagner alles im Griff. Sie ließen den Gäste-Angreifern Bastian Leipold und Philipp Sell kaum Platz zum Entfalten. Die einheimischen Offensivkräfte um Kapitän Marius Bittorf störten früh den Steinacher Spielaufbau und erzielten so zahlreiche Ballgewinne. Dann ging es meistens schnell, oft zu schnell für die in dieser Phase überforderten Steinacher. So entwickelte sich eine einseitige Partie auf ein Tor.