„Wir befinden uns im Jahr der Konsolidierung“, hatte Andreas Mannel, der Trainer des SV Borsch 1925 nach dem „bitteren Abstieg“ aus der Fußball-Thüringenliga gesagt. Ungeachtet dessen wird die Mannschaft zum Kreis der Favoriten auf den Sieg in der Staffel 3 der Landesklasse gezählt. Gleiches gilt für den FSV Wacker 03 Gotha, Borschs Auftaktgegner am Samstag, der die Partie im heimischen Volkspark-Stadion vor 110 Zuschauern wegen der höheren Effizienz mit 2:0 gewann.