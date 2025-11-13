Der 12. Spieltag der Fußball-Thüringenliga wurde auseinandergerissen, das Auswärtsspiel des SV Borsch in Gera ist erst für den 7. Februar 2026 angesetzt. Die Borscher haben somit spielfrei, dafür rücken Auf- und Abstiegskampf der Landesklasse-Vertreter aus dem Sportkreis umso mehr in den Fokus. Alle drei spielen am Samstag, der FC Barchfeld muss ab 14 Uhr auswärts ran, ebenso der FC Schweina (ab 15 Uhr). Tabellenschlusslicht Wacker Bad Salzungen spielt ab 14 Uhr daheim.