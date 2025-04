Es war kein guter Monat für den SV Wacker Bad Salzungen, von Mitte März bis Mitte Mai gab es in fünf Partien lediglich einen Punkt für die Kurstädter. Mit einer 1:3-Niederlage gegen den FSV Waltershausen verabschiedeten sich Trainer Mathias Weisheit und seine Mannschaft am Samstag in die Osterzeit.