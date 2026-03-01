Der SV Wacker Bad Salzungen unterliegt deutlich mit 1:4 Toren gegen den FC Barchfeld, der sich für die Niederlage im Hinspiel revanchiert. Das sechste Derby beider Vereine aus dem Sportkreis Bad Salzungen in der Landesklasse besaß aufgrund der Tabellensituation beider Mannschaften, Bad Salzungen als Schlusslicht und der FC Barchfeld auf dem dreizehnten Tabellenrang, nicht nur wegen seiner regionalen Nähe besondere Brisanz. Über 300 Fans, Zuschauerrekord in dieser Saison in der Kurstadt, lockte es in den Bad Salzunger „Käfig“ des Kunstrasenplatzes plus 100 Interessierte, die sich hinter der Einzäunung den Obolus an die Wackeraner ersparten.