Im Sommer stehen bei den Landesklasse-Vertretern des Sportkreises Bad Salzungen große Veränderungen an. Bei Wacker Bad Salzungen wurde bereits ein Trainerwechsel verkündet, beim FC Schweina-Gumpelstadt verabschieden sich mit Volker Harnack und David Arnold zwei Vereinslegenden in den fußballerischen Ruhestand und auch beim FC Barchfeld ist nun das Ende einer Ära offiziell. Mit Trainer Stephan Anschütz zieht sich einer (ein Stück weit) zurück, der mehr als irgendwer sonst den Verein geprägt hat.