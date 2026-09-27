Im siebten Anlauf hat es für den FC 02 Barchfeld geklappt. Nach zuvor vier Niederlagen und zwei Unentschieden bezwang der gastgebende Tabellenvorletzte der Fußball-Landesklasse, Staffel 3, zur Kirmes den Achten, Herpfer SV 07, mit 2:1. Dementsprechend groß war der Jubel in den Reihen des Gastgebers vor 300 Zuschauern. „Ob zur Kirmes oder nicht, das ist mir egal – Hauptsache, wir haben die drei Punkte gewonnen“, sagte Barchfelds Trainer René Barth, der die Mannschaft vor dieser Saison von Stephan Anschütz übernommen hatte, der inzwischen als Sportdirektor fungiert. „Ich bin sehr zufrieden.“ Denn seine Taktik, schnell über die Außenpositionen anzugreifen, war bei den beiden Treffern von Paul Louis Ullrich (38.) und Dalio Marin (45.+2) aufgegangen. „Wir haben das in der ersten Halbzeit gut umgesetzt, daraus sind auch die beiden Tore entstanden.“ Herpfs Trainer Christian Hutterer erkannte an: „Die Tore waren gut herausgespielt.“ Schränkte dann aber ein: „Wir haben sie auch zugelassen.“ Denn sowohl beim Führungstreffer als auch beim 2:0 fehlte der Herpfer Zugriff.