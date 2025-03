Fußball-Landesklasse: „Barchfeld ist aktuell bestes Ligateam“

Für den SV Wacker Bad Salzungen ist die Partie um 15 Uhr auf dem Rasenplatz im Werraenergie-Stadion gegen den Tabellenvierten das dritte Heimspiel in Folge. Mit einem Sieg würden die Gastgeber mit ihrem Kontrahenten die Tabellenpositionen wieder tauschen, nachdem die Sieblebener am vergangenen Wochenende nach einem Sieg zu Hause gegen Lauscha an den Kurstädtern vorbeigezogen waren. Ein Erfolg der Wackeraner wäre die Rückkehr in die Erfolgsspur, nachdem es in den vergangenen beiden Spielen nicht für einen vollen Erfolg reichte.