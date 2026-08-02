Barchfelds Trainer Rene Barth sollte Recht behalten, denn er hatte davor gewarnt, den 3:0-Sieg seiner Mannschaft über den SV Grün-Weiß Gospenroda im Halbfinale des Moorgrund-Pokals Mitte Juli zu hoch zu bewerten. „Das ist alles Vorbereitung, Gospenroda wird im Punktspiel ganz anders auftreten“, hatte er gesagt und konstatierte am Sonntagabend nach der 0:2-Auswärtsniederlage zum Auftakt in der Fußball-Landesklasse, Staffel 3, gleichzeitig sein Pflichtspieldebüt als Barchfelds Trainer: „Genau so war es. Sie haben sich ganz anders präsentiert – viel galliger.“