„Das wird heute schwer“, meinte ein angespannter Barchfelder Trainer vor dem Anpfiff. Stephan Anschütz wusste vor der Partie nicht so richtig, was er von seiner Mannschaft gegen den 1. FC Sonneberg erwarten durfte. Mit Christopher Mackrodt, seinem Sohn Nick-Joel, Magnus Krech und Luca Tenner standen ihm gleich vier Leistungsträger nicht zur Verfügung. Seine Mannschaft beantwortete Frage des Trainers mit einem 1:0-Heimerfolg gegen die seit sechs Spielen ungeschlagenen Spielzeugstädter. Die Elf von Trainer Roberto Benn scheiterte im Werratal an einem überragenden Niklas Teubert im Tor der Barchfelder, aber auch an den eigenen Unzulänglichkeiten beim Verwerten bester Tormöglichkeiten. Vor allem im ersten Abschnitt registrierten der Sonneberger Trainer und der mitgereiste Anhang Chancen im Minutentakt.