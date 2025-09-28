„Ärgerlich und bitter.“ Das waren die Worte, die nach der 1:3-Heimniederlage gegen den SV Walldorf vielen Iftaern am Sonntagnachmittag über die Lippen kamen. „Aufgrund der starken zweiten Hälfte hätten wir zumindest einen Punkt verdient gehabt“, lautete der einhellige Tenor. Doch die Steigerung nach dem Wechsel konnte die schwachen ersten 45 Minuten, als der Aufsteiger im vermeintlichen Sechs-Punkte-Spiel verunsichert wirkte, nicht mehr wettmachen.